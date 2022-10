Xavi: “Con l’Inter sensazione di ingiustizia tremenda, ma niente esposto alla UEFA”

"Pensiamo sia stata un'ingiustizia e continuiamo a pensarla così, ma ora siamo concentrati sul Celta. L'aspetto positivo è che in Champions dipendiamo ancora da noi stessi. Ma adesso c'è il Celta, vogliamo mostrare la nostra versione migliore e rimanere in testa al campionato. L'esposto del club alla UEFA? Faccio parte del club. Ne abbiamo parlato, ma abbiamo deciso di non farlo. Proviamo una sensazione tremenda di ingiustizia, ma non guadagniamo nulla tornando indietro".