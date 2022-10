Xavi: “Champions? Ho fiducia. A Milano Inter brava a serrare le linee, ma stiamo già…”

Stasera il Celta, mercoledì l’Inter e, domenica prossima, si chiude con il Clasico. Sarà una settimana importante per il Barcellona, prossimo avversario dell'Inter in Champions. E Xavi guarda proprio alla gara contro i nerazzurri: "Adesso dobbiamo giocare con il Celta e ci affideremo al miglior undici possibile in questo momento, considerando anche il livello di fatica di alcuni giocatori. Poi potremo parlare di Champions. L'arbitro? Non ci voglio pensare più. Ci siamo indignati ed è stata un’ingiustizia, ma è già il passato. Io ho fiducia, in Champions siamo ancora padroni del nostro destino, ma adesso la testa dev’essere sulla Liga".