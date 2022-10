Xavi: “Abbiamo creato molto, poi c’è stata la solita polemica arbitrale. Una pena”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha commentato così l'episodio nel finale di gara che ha visto protagonista Dumfries: "Noi abbiamo creato molto come è normale, poi c'è stata come sempre una polemica arbitrale. Una vera pena, per noi, credo che le immagini siamo chiare, ma sono decisioni che ha preso l'arbitro e dobbiamo accettarle. Dovrebbe essere l'arbitro a parlare, venire qui e spiegare la sua decisione, io parlo delle mie scelte"