Xavi: “Barcellona? Sono aperto a qualsiasi possibilità. Non so dove mi porterà il futuro”

L'ex centrocampista scuote il mondo del Barcellona con un'intervista alla tv spagnola TVE sul suo futuro in panchina

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Sono aperto a qualsiasi possibilità": Xavi scuote il mondo del Barcellona, con un'intervista alla tv spagnola TVE nella quale non si sbilancia sulla possibilita' di essere chiamato a sostituire Koeman, il tecnico olandese sempre più in bilico alla guida dei blaugrana, ma fa sognare tutti i tifosi catalani innamorati di uno dei giocatori simbolo del Barcellona degli anni d'oro. Ora alla guida del Al-Sadd, in Qatar, Xavi ha parlato di possibili chiamate dalla Spagna.