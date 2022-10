Barcellona, Xavi: “Vogliamo vincere sperando che l’Inter perda. E’ complicata ma…”

Il Barcellona non è più padrone del proprio destino. All'Inter di Inzaghi, infatti, basta ottenere lo stesso risultato dei blaugrana per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco, Xavi, tecnico azulgrana, si è mostrato consapevole della difficoltà del momento:

"Dobbiamo fare il nostro lavoro e andare in campo per vincere la partita, anche se prima sapremo cosa avrà fatto l'Inter. Nelle ultime partite abbiamo segnato in anticipo e sta andando bene. Contro l'Inter abbiamo iniziato a segnare ma l'abbiamo fatto tardi. A Monaco meritavamo molto di più. Abbiamo perso 2-0 e siamo rimasti fregati. A Milano, per circostanze diverse, abbiamo finito per perdere. La situazione adesso è ad handicap. Ci avviciniamo come una finale sperando che l'Inter perda. Fino ad allora dovremo essere concentrati per uscire e battere il Bayern. C'è poca speranza ma la vediamo complicata perché non dipendiamo da noi stessi".