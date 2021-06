Xavi: “Ho rifiutato al panchina del Barça diverse volte. Non ho nessuna fretta”

Niente Barcellona, almeno non adesso. Xavi ha le idee chiare, vuole aspettare prima di fare il grande salto

Niente Barcellona, almeno non adesso. Xavi ha le idee chiare, vuole aspettare prima di fare il grande salto nonostante il club blaugrana lo abbia chiamato diverse volte. "Ho rinnovato per due anni con l'Al Sadd, sono molto a mio agio e aperto ad altre offerte del club ma con calma. La mia priorità ora è la famiglia e non sento il bisogno di andarmene. Sto bene così come sto. Sto imparando, sbagliando, coinvolto in un progetto molto bello, che non passa solo per l'Al Sadd ma anche per il Mondiale in Qatar, a cui manca un anno. Avrò un ruolo importante".