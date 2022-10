Xavi: “Abbiamo giocato grandi gare. C’è un po’ di stanchezza. Il Bayern? Siamo…”

Le parole del tecnico del Barcellona intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Athletic Bilbao

Alla vigilia della gara contro l'Athletic Bilbao, Xavi è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato della condizione della squadra: "Faremo dei cambiamenti perché c'è fatica. La priorità è che la squadra sia al cento per cento. Abbiamo giocato grandi partite. Se analizziamo la squadra, è andata abbastanza bene. Ci stiamo avvicinando a quello che vogliamo. La perfezione non esiste, ma dobbiamo avvicinarci".