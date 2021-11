Yakin: “Inter forte, con Inzaghi tanta intercambiabilità. Contento per…”

Le considerazioni del commissario tecnico della Svizzera dopo la partita vinta dai nerazzurri

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, ospite di Sky Sport ieri sera ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Venezia. Queste le sue considerazioni: "Sono forti, hanno buona tattica. Inzaghi? Non l'ho mai sfidato, ma l'ho incontrato una volta a Formello. Sta allenando bene la squadra, c'è tanta intercambiabilità tra i giocatori e sono forti in fase sia offensiva che difensiva. Sono contento per il gol siglato da Calhanoglu contro il Venezia stasera".