Young in attesa di notizie dall’Inter si allena a Carrington con lo United

Il futuro di Ashley Young sembra essere sempre più nerazzurro. Dall’Inghilterra rimbalzano le voci del disturbo dello United che avrebbe offerto al capitano il rinnovo per una stagione, ma Young ha rifiutato. L’esterno vuole solo l’Inter e non è disposto a scendere più in campo con i Red Devils.

Intanto, in attesa di sviluppi sulla trattativa, come riportato da Manchester Evening News, il giocatore questa mattina si è recato a Carrington per l’allenamento del Manchester United. Presente, come sempre, Ashley Young attende novità sul suo futuro, sperando di poter vestire fin da subito la maglia dell’Inter.