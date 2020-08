Young: “Partiti forte perché volevamo i tre punti. Dubbi al mio arrivo? Credo in me stesso”

L’Inter chiude il campionato al secondo posto e lo fa battendo l’Atalanta per 2-0. Al termine della partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri Ashley Young:

“Abbiamo iniziato forte perché volevamo ottenere i tre punti e siamo contenti di avere vinto. È una cosa che mi porto dietro da tutta la mia carriera. Credo in me e le persone che mi stanno a fianco credono in me, se non credessi in me non avrei ottenuto tutti i successi della mia carriera. È importante per noi non prendere gol, se riusciamo a difendere in questo modo, riusciamo a fare partite di questo livello”.