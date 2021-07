Ex Inter, Young scende in campo con l’Aston Villa: “Bello essere tornato”

L'ex esterno nerazzurro è tornato in campo con la maglia dell'Aston Villa

"È bello essere tornati. Ottimi 45 minuti. Grazie a voi tifosi per l'accoglienza che ho ricevuto, non vedo l'ora di tornare a Villa Park". Questo il messaggio di Ashley Young, ex esterno dell'Inter che, al termine del suo contratto, è tornato in Inghilterra, precisamente all'Aston Villa. Ieri il giocatore è sceso in campo con il suo nuovo club in amichevole e ha voluto esprimere le sue sensazioni positive sui social.