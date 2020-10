Il messaggio di Young contro il bullismo: “Diffondi gentilezza, è l’arma per combatterlo”

C’è un concetto che in inglese viene espresso con una sola parola e che in italiano ha una serie di sfumature tutte valide, in realtà, per raccontarlo. È quello di KINDNESS, che dizionario alla mano tradurremmo come gentilezza, ma che racchiude tanti altri significati: quello di bontà, cortesia, dolcezza, premura, attenzione verso il prossimo.

“C’è una ricetta che possiamo usare tutti, contro il bullismo, un fenomeno che purtroppo si verifica nella vita di tanti ragazzi, anche in ambito sportivo: la gentilezza, nei confronti di tutti. Gli amici, i familiari, dei compagni. La gentilezza, il buon cuore, sono contagiosi: questa è l’arma da utilizzare per combattere il bullismo”. Sono le parole di Ashley Young ad andare dritte al cuore dei ragazzi, in un messaggio che il calciatore nerazzurro ha registrato in occasione di “It’s cool to be kind”, l’iniziativa lanciata da YouTube Kids in occasione dell'”October’s Bullying Prevention Month”.

Il messaggio di Young come quello di altri sportivi e influencer di tutto il mondo verrà diffuso su YouTube Kids USA e su tutte le app di YouTube Kids in lingua inglese. Farà parte di una serie di video-messaggi che hanno come obiettivo quello di parlare al cuore dei ragazzi sensibilizzandoli sul tema del bullismo. Milioni di under 13 verranno raggiunti, in tutto il mondo, da questi messaggi positivi attraverso la piattaforma dedicata ai ragazzi.

(Inter.it)