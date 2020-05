Inter: Ashley Young, un dettaglio non è passato inosservato. I suoi ex tifosi scioccati

Ashley Young è arrivato all’Inter a gennaio, ma è rimasto nel cuore di molti tifosi dello United, il club del quale è stato anche capitano.

Nelle ultime foto pubblicate sul profilo Instagram del club nerazzurro c’è anche una sua foto e non è passato inosservato un dettaglio. Il giocatore non è pelato, ha i capelli e per chi era abituato a vederlo sempre pelato è stato quasi uno shock.

Su Twitter i suoi ex tifosi hanno scatenato un vero e proprio dibattito. Hanno commentato con diversi tweet l’immagine pubblicata sui media interisti: “Cooosa? Young poteva far crescere i suoi capelli? Cioè, essere pelato è una sua scelta? Chi sapeva potesse farli ricrescere?“.

Alcuni di questi tweet hanno ricevuto moltissimi like a testimonianza che in molti credevano il giocatore nerazzurro pelato. Ma complice il coronavirus, e la mancanza di barbieri e parrucchieri, l’esterno è tornato ad allenarsi con un nuovo look. Qualcuno ha anche scritto: “Young ora i capelli. Quando lasci il Manchester United tutto inizia a funzionare…”.