Young saluta l’Inter. L’esterno lascia Milano da vincente tra gli applausi

L'esterno non rinnoverà il suo contratto con l'Inter dopo due stagioni comunque positive e un contributo per lo scudetto

Tra i giocatori che saluteranno l'Inter al termine di questa stagione vincente c'è anche Ashley Young . L'esterno inglese quest'anno ha trovato meno spazio, chiuso dall'ottimo rendimento di Perisic e Darmian, ma ha saputo comunque dare un contributo importante quando chiamato in causa. E merita gli applausi della tifoseria nerazzurra per il suo rendimento.

"Il contratto con l'Inter scadrà il 30 giugno, verosimilmente la società non proporrà il rinnovo nell'ottica di un'operazione rivolta al risparmio (in primis) di certi ingaggi. Ashley guadagna 3 milioni di euro netti, come Aleksandar Kolarov, altro "esperto" destinato a salutare. Tuttavia, la situazione del serbo è decisamente diversa: non è mai stato protagonista, al contrario di Young che dal 17 gennaio 2020 - momento dell'arrivo ad Appiano Gentile - ha totalizzato 58 presenze, quattro gol e nove assist. In una stagione e mezza, uno score non male", spiega La Gazzetta dello Sport.