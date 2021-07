Young, all’Aston Villa stupiti dalla forma fisica. Compagni di squadra sbalorditi

A 36 anni l'esterno inglese continua a stupire per la sua forma smagliante

Tornato all'Aston Villa, Ashley Young non ha nessuna intenzione di fare la comparsa. A 36 anni, l'ex giocatore dell'Inter continua a stupire per la sua forma fisica.

Secondo quanto riporta il Mirror, l'esterno inglese ha impressionato i suoi compagni sfoggiando nei test atletici una forma invidiabile. Young, che ha giocato per l'Aston Villa dal 2007-2011, ha esordito da terzino sinistro nell'amichevole vinta per 4-0 mercoledì in casa del Walsall.