Youth League, sorteggiato il primo turno: l’Inter di Madonna pesca il Bayern Monaco

Prende forma il tabellone della Youth League 2020/2021: si comincia con il sorteggio del primo turno, con i trentaduesimi di finale. Urna non troppo benevola per l’Inter di Armando Madonna: la Primavera nerazzurra, che lo scorso anno raggiunse i quarti della competizione, pesca il Bayern Monaco. Il format di questa edizione prevede sfide in gara unica a eliminazione diretta: la formazione interista giocherà in casa il 2-3 marzo (data ancora da definire).

Una curiosità: le 4 squadre italiane presenti (Inter, Atalanta, Juventus e Lazio) affronteranno le 4 tedesche (Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach).