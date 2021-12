Youth League, Inter qualificata ai playoff: tutte le possibili avversarie

I nerazzurri di Chivu, dopo aver chiuso al secondo posto la fase a gironi, attendono il nome del prossimo rivale

L'Inter di Cristian Chivu, dopo aver chiuso al secondo posto il girone di Youth League (ma con gli stessi punti del Real Madrid primo, decisivi gli scontri diretti) conquistando così l'accesso ai playoff, attendono ora di conoscere il prossimo avversario, che questa volta arriverà dal percorso campioni nazionali. I nerazzurri potranno affrontare una tra Hajduk Spalato (Croazia), Genk (Belgio), Zilina (Slovacchia), Midtjylland (Danimarca), AZ Alkmaar (Olanda), Rangers (Scozia) e Deportivo La Coruña (Spagna), ma non l'Empoli, dal momento che il regolamento non prevede in questa fase della manifestazione incroci tra squadre della stessa nazione. Sorteggio il 14 dicembre, le sfide verranno disputate l'8 e il 9 febbraio: gara secca, l'Inter giocherà in trasferta.