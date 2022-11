Youth League, il Barcellona chiude imbattuto la fase a gironi: 1-1 con il Viktoria Plzen

Termina in parità la sfida del girone C tra i catalani, già sicuri del primo posto, e i cechi, che chiudono a quota 5 punti

Termina 1-1 la sfida di Youth League tra Viktoria Plzen e Barcellona, match valevole per l'ultima giornata del girone C (quello dell'Inter). I catalani, già matematicamente primi e qualificati per gli ottavi di finale, chiudono la prima fase da imbattuti. Succede tutto nei primi minuti: blaugrana avanti al 5' con Dani Rodriguez, pareggio all'11' firmato da Deml.