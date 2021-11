Youth League, assenza importante per l’Inter: out Carboni, salta lo Sheriff

L'esterno sinistro nerazzurro salterà la sfida di domani per squalifica: al suo posto uno tra Matjaz e Pelamatti

Vigilia di Youth League per l'Inter di Chivu, che domani affronta lo Sheriff Tiraspol. Il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a uno dei suoi titolarissimi: contro i moldavi mancherà Franco Carboni, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo aver raccolto tre ammonizioni nei primi tre match. Al suo posto giocherà uno tra Matjaz, positivo nelle ultime uscite in campionato, e Pelamatti.