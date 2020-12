Youth League, il format dell’edizione 2020/21: eliminazione diretta, sorteggio il 27 gennaio

La UEFA ha ufficializzato il format dell’edizione 2020/21 della Youth League, la competizione europea riservata alle formazioni giovanili. Abolita la consueta fase a gironi, si procederà fin da subito con le sfide a eliminazione diretta in gara unica. Si comincia con i trentaduesimi di finale, con i primi accoppiamenti che verranno decretati dal sorteggio del 27 gennaio: il primo turno andrà in scena il 2 e il 3 marzo. La competizione si concluderà, come di consueto, con una final four ad eliminazione diretta che si giocherà al Colovray Stadium di Nyon il 17 e 20 maggio.

Le 64 squadre partecipanti verranno divise in due gruppi: da una parte i 32 club che partecipano alla Champions League con la formazione maggiore, dall’altra le 32 vincitrici dei campionati giovanili nazionali delle federazioni più in alto nel ranking (le cui prime squadre non partecipano alla fase a gironi di Champions League). I due percorsi si svolgeranno separatamente per i trentaduesimi e i sedicesimi di finale, per poi unirsi dagli ottavi in poi. Quattro le italiane partecipanti: oltre all’Inter ci sono anche Juventus, Atalanta e Lazio.

Le date:

Sorteggio trentaduesimi di finale: 27 gennaio

Trentaduesimi di finale: 2 e 3 marzo

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 marzo (mattina)

Sorteggio dagli ottavi in poi: 12 marzo (pomeriggio)

Sedicesimi di finale: 6 e 7 aprile

Ottavi di finale: 20 e 21 aprile

Quarti di finale: 4 e 5 maggio

Semifinali (Colovray Stadium, Nyon): 17 maggio

Finale (Colovray Statdium, Nyon): 20 maggio