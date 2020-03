YL, la Juve non segue l’esempio dell’Inter: niente rinuncia, rinviata la gara con il Real

La forte presa posizione dell’Inter, che ha deciso di sospendere tutte le attività delle formazioni del settore giovanile e di accettare la sconfitta a tavolino in Youth League, rinunciando alla sfida contro il Rennes, è rimasta un unicum nel calcio italiano ed europeo: dopo la sconfitta di ieri pomeriggio dell’Atalanta contro il Lione, la Juventus ha deciso di non rinunciare all’ottavo di finale contro il Real Madrid, originariamente in programma la scorsa settimana e successivamente spostata a oggi (a porte chiuse a Torino). Il club spagnolo, infatti, ha deciso di non partire per l’Italia, chiedendo e ottenendo dalla UEFA un nuovo rinvio della gara.