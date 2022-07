Zaccagni: “Fantacalcio? Scommetto su Lukaku. Non mi aspettavo il ritorno”

Simpatica intervista concessa da Mattia Zaccagni ai microfoni di Lazio Style Summer. Tra i vari temi toccati, anche il fantacalcio che interessa tantissimi appassionati in Italia. "Su chi scommetto? Probabilmente sul ritorno di Lukaku all’Inter: è stato una sorpresa, non me lo aspettavo, soprattutto per le cifre spese dal Chelsea solamente un anno fa", ha detto il calciatore della Lazio. C'è da scommettere che non sarà l'unico...