Zaccardo: “Eriksen non funzionale per il gioco di Conte, a gennaio andrà via. Inter senza scuse”

L’ex difensore del Milan Zaccardo ha parlato a Sky Sport della rosa dell’Inter più competitiva per questa stagione e del futuro di Eriksen:

“C’è l’imbarazzo della scelta per Conte, l’unico rammarico è la mancata scintilla che non è scoccata tra Eriksen e Conte e credo che a gennaio si separeranno. Non è funzionale per il gioco di Conte. Il tecnico nerazzurro ha schierato Kolarov difensore centrale, ha dimostrato qualche limite, ma ha qualità ed esperienza. Penso che l’Inter non abbia più scuse, credo che lo scudetto possa essere dell’Inter”.