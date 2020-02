“Fa piacere che nel nostro campionato siano arrivati giocatori importanti e di qualità come Eriksen. Inter da scudetto? Penso di sì, Conte ha avuto acquisti come aveva richiesto e spero che lo scudetto, anche per tutti gli appassionati, si decida all’ultima giornata”.

Intervenuto a TMW, l’ex difensore di Milan e Parma Christian Zaccardo ha risposto così alla domanda sul mercato e, in particolar modo, sull’Inter.