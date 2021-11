Zaccheroni: “Barella tanta roba ma il Milan è più squadra dell’Inter. Lukaku…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il doppio ex allenatore Alberto Zaccheroni ha parlato così di Milan e Inter

«Ha avuto il coraggio di cambiare: rispetto all’anno scorso punta meno sulla spinta di Hernandez sulla sinistra, fa le cose migliori con il palleggio corto. La squadra si sposta collettivamente più per vie centrali, con passaggi brevi. Calabria affonda come Teo. Il Milan in Europa soffre perché non riesce a fare pressing alto, ma Leao e Giroud non sono i tipi adatti».