Zaccheroni: “Giappone? Il mio non era così forte. Nagatomo c’era ma…”

Le parole del tecnico: "Era giovane, giocava un po' per la... fotografia. Ma non mi ha sorpreso la sua partita, perché aveva grandi qualità"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni, ex ct del Giappone, ha raccontato così l'impresa nipponica contro la Germania: "Nagatomo, Yoshida, Sakai, Gonda, Gavashime e i portieri. Gonda, quello che con la Germania ha preso tutto, era il mio terzo. Non era così forte. Era giovane, giocava un po' per la... fotografia. Ma non mi ha sorpreso la sua partita, perché aveva grandi qualità. È cresciuto tantissimo in personalità e professionismo. E poi c'è l'ex titolare che ora è il secondo".