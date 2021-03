Zaccheroni: “Inter non abbasserà la guardia. Lukaku? Nessuno lo sa contrastare”

L'ex tecnico di Inter e Milan Alberto Zaccheroni ha parlato della corsa allo scudetto e delle chance della Juve di recuperare i nerazzurri

Andrea Della Sala

Intervistato da Gazzetta.it, l'ex tecnico di Inter e Milan Alberto Zaccheroni ha parlato della corsa allo scudetto e delle chance della Juve di recuperare i nerazzurri:

"La Juve non ha ancora un'identità precisa, i giocatori continuano a cambiare, un po' per scelta un po' per necessità, insomma non vedo ancora una squadra assemblata e nelle condizioni ora di poter agganciare l'Inter".

Quali saranno gli ostacoli maggiori per la Juve nell’inseguimento all’Inter?

"Non credo che l'Inter abbasserà la guardia, anche per l'allenatore che ha lo ritengo improbabile. Poi il calcio sa anche stupire... Di certo la Juve dovrà fare i conti con l'enorme motivazione nerazzurra e la loro voglia di portarsi a casa lo scudetto, e col Milan stesso, che non avrà più le Coppe, gioca in fiducia, per me è da sempre uno dei favoriti. Ma molto dipenderà anche dalla crescita della Juve, in quanto tempo tornerà ad essere la vera Juve".

Quanto può influire il focolaio Covid esploso all’Inter nella corsa a due?

"Qualcosa toglierà ai nerazzurri, anche se con l'organico e la "fame" che hanno non credo ne saranno pesantemente condizionati. Questo è un campionato anomalo, con tantissime variabili, a partire dal Covid, che ti impedisce di sapere quali giocatori avrai a disposizione il giorno dopo. Per non parlare dell'assenza del pubblico e dei 5 cambi".

Ronaldo-Lukaku: un duello non solo per la classifica cannonieri ma anche per i destini delle rispettive squadre.

"Due giocatori che mi piacerebbe vedere insieme! Sono il top: Ronaldo ha una percentuale realizzativa straordinaria e Lukaku è diventato il pensiero positivo dell'Inter. I nerazzurri hanno avuto pazienza, ma ora sanno che Lukaku prima o poi è in grado di risolvere ogni partita, grazie a un fisico eccezionale ma anche a un bagaglio tecnico completo. Non c'è difensore nel campionato in grado di contrastarlo".

Saranno loro gli uomini-chiave?

"Dipende da loro. L'Inter ha il vantaggio che Lautaro riesce a concretizzare quando meno te lo aspetti: non ha grande continuità ma vede la porta come pochi. La Juve ha uno straordinario Ronaldo, ma le manca Morata".

Pronostico secco: quale sarà il podio finale?

"Dico Inter, Milan e Juve".