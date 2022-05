Zaccheroni: “Inter, a Udine risposta impressionante. Perisic il termometro”

Le parole del tecnico: "L’Inter ha più storia guardando al passato dei componenti della rosa. Il Milan è pieno di emergenti che mi piacciono tantissimo"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il tecnico Alberto Zaccheroni ha parlato così della volata scudetto in Serie A: «Il Milan adesso è posizionato meglio, anche se l’Inter ha risposto in maniera impressionante al risultato negativo di Bologna. Non era facile andare a vincere a Udine dopo una mazzata simile. Invece ho visto i leader salire in cattedra per trascinare i compagni. Soprattutto Ivan Perisic che mi sembra il vero termometro della squadra. Quando è in vena, tutti rendono meglio. Ed è strano che questo succeda con un calciatore di fascia. Fa un lavoro incredibile. Non saprei nemmeno dire se è più ala o difensore. Copre tutta la corsia sinistra. E mi dà l’idea che sia stato determinante dentro lo spogliatoio per la reazione di Udine».