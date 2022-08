Zaccheroni: “Scudetto, milanesi favorite. Milan più pronto. Inter partirà lenta perché…”

A cinque giorni dal via della Serie A, Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le tante di Juventus, Milan e Inter, parlando al telefono con l'ANSA, guarda così al campionato che sta per partire. "Il Milan è in grado di riconfermarsi, ma anzi dirò di più, può fare anche meglio visto che i giovani hanno un anno in più - ha aggiunto - L'importante è che non smarriscano la via del miglioramento e la voglia di stupire, cosa che è successa all'Inter lo scorso anno".