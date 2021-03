Zaccheroni: “Inter brava a capitalizzare ciò che crea. Lukaku Pallone d’Oro? Non mi stupirei”

Intervistato da Tuttosport, Zaccheroni ha parlato anche di Inter-Atalanta e di quanto Ilicic e Lukaku riescano ad incidere

«Volevo che le mie squadre cercassero di giocare meglio degli avversari. Con l’obiettivo di segnare un gol in più rispetto ai rivali, non di subirne uno in meno. Adesso è positivo che si cerchi un 4-3 piuttosto che un 1-0. Per il calcio italiano, gli sponsor, i tifosi: per tutti. Le partite senza gol sono di una tristezza infinita. Abbiamo vissuto per anni sui tatticismi, sul non subire reti. Per un brutto calcio a livello estetico».