Zaccheroni: “Il Milan la squadra più continua. L’Inter ha più qualità e personalità, ma…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico parla della lotta scudetto:

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha analizzato il momento delle tre squadre in lotta per lo scudetto. "Questo Milan può farcela perché abbina densità, intensità e qualità. Non utilizza tutto il campo, sfrutta soprattutto la parte centrale, verticalmente: e lì è capace di vincere duelli e creare superiorità numerica. Non posso fare paragoni con il nostro scudetto del 1999, ci sono poche analogie: noi vincemmo in rimonta con una squadra esperta, quasi a fine corsa. E che arrivava da due stagioni da decima e undicesima in classifica. Questo Milan comanda da mesi, è stato ai vertici anche tutta la stagione scorsa, ed è un gruppo principalmente composto da giovani con un grande futuro davanti. E non posso più dire che sono una sorpresa, anzi. La similitudine però c’è: sono due squadre con un grandissimo spirito".