Zaccheroni: “Scudetto? Inter terza incomoda. Milan in calo, il derby ha tolto certezze”

Le parole del tecnico: "L'Inter dovrà essere brava a sfruttare eventuali cali delle altre due, cosa che al momento mi sembra molto difficile"

E allora ci dica: cosa ha il Napoli per essere così accreditata da lei per lo scudetto?

«Al Milan nessuno chiede niente e per questo giocano tutti senza pressione. A questo si aggiunga che tolti Ibra e Giroud sono tutti giocatori che non hanno ancora vinto tanto e questa può essere l'occasione della vita. Sul piano del gioco hanno una grande autostima e grazie a Pioli hanno trovato una quadra importante indipendentemente da chi gioca. Perché hanno una grande velocità di esecuzione».

«Credo abbia tolto un po' di sicurezze ai rossoneri. Non tanto per il risultato, ma per la prestazione. Li vedo leggermente in calo. Stanno perdendo qualcosa, e lo avevo intravisto già nella doppia sfida di Champions col Porto».