Zaccheroni: “Scudetto? Non vedo nessuno che possa contrastare l’Inter perché…”

Le parole del tecnico: "Ora sarà dura per chi insegue perché ora l'Inter è in fiducia ed è difficile che possano cedere"

Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Inter e Milan, ha parlato così della corsa scudetto, che vede al momento alla guida i nerazzurri: "Io non vedo nessuno che possa contrastare l'Inter che ha ingranato la marcia già da tempo e ha messo ormai il pilota automatico. I nerazzurri hanno trovato la quadra e hanno fisicità superiore rispetto agli altri. Ora sarà dura per chi insegue perché ora è in fiducia ed è difficile che possano cedere. Si possono fare tutti gli scongiuri del caso ma oggi i giocatori che sono all’Inter da diverso tempo come Perisic per esempio se devono fare due corse in più ne fanno dieci perché hanno la chance di vincere qualcosa dopo tanto tempo e questa non è una cosa di poco conto. La voglia, la fame e la motivazione contano tantissimo".