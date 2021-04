Zaccheroni: “Scudetto può perderlo solo l’Inter. Ma se Conte fa un errore il Milan…”

L'ex allenatore ha parlato della lotta per il titolo e ha fatto un paragone con il titolo vinto dai rossoneri nel 99 in rimonta sulla Lazio

L'ex allenatore dell'Intere del Milan, Alberto Zaccheroni ha parlato a La Gazzetta dello Sport della possibile rimonta del Milan. E ha sottolineato: «Vedo un certo spirito nei rossoneri. Ma il gruppo mi sembra un po’ meno sicuro che nei mesi passati. Non deve: in A nessuno è così compatto, nessuno gioca meglio. L'Inter è avanti sei punti? E questo campionato può perderlo solo lei. Il che obbliga il Milan a rimanere lì, pronto ad approfittarne: se i nerazzurri dovessero commettere l’errore di voler gestire come la Lazio nel ‘99...».