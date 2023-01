Zaffaroni: “Inter avversario di altissimo livello. Creato tante potenziali occasioni”

Al termine di Inter-Verona, Marco Zaffaroni ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Abbiamo preparato un certo tipo di partita, purtroppo abbiamo preso gol subito. Abbiamo fatto tante cose bene, abbiamo creato tante potenziali occasioni, però abbiamo sbagliato dei cross, l'ultimo passaggio. Da un punto di vista qualitativo dobbiamo migliorare, ma la squadra è stata in campo bene contro un avversario di altissimo livello".

"Sotto tanti punti di vista siamo soddisfatti, ci sono mancati quegli ultimi metri dove potevamo far meglio. Lasagna? Per noi è un giocatore importante, oggi lo abbiamo recuperato all'ultimo. Può lavorare bene insieme a Djuric. Prima che arrivassi, la squadra aveva avuto tante defezioni, mai erano riusciti a mettere in campo la stessa formazione. La sosta è stata utilissima, ci ha consentito di sistemare alcune cose. Adesso la squadra ha una identità precisa, ma l'aveva anche prima anche se condizionata da tanti infortuni. Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, ma ci vogliamo provare fino alla fine".