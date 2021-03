Zambrotta: “Hakimi meglio di Theo e Cuadrado. Scudetto? Conte quando è in testa…”

Le parole dell'ex terzino: "Vedendo chi c’è alla guida dell’Inter, la vedo dura per Milan e Juventus"

Lunga intervista concessa da Gianluca Zambrotta , ex terzino, ai microfoni di Tuttosport. Tanti i temi affrontati, tra cui, ovviamente, gli esterni difensivi più forti in Italia.

«Ci sono ancora tanti punti in palio e diversi scontri diretti. Detto questo, vedendo chi c’è alla guida dell’Inter, la vedo dura per Milan e Juventus. Conte difficilmente sbaglia quando è in testa. Antonio è un vincente ed è bravissimo a tenere concentrata e in tensione la squadra in questi momenti».