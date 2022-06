Zambrotta: “Lukaku top ma l’Inter valuti bene. Udogie o Bellanova? Interessanti ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato così delle ultime news di mercato dell'Inter

"Lukaku è andato via per suoi motivi, ha preferito andare in un altro campionato. E' da valutare, è un giocatore importante. L'Inter ha altri giocatori in avanti, c'è Dybala forse in arrivo, deve valutare bene chi prendere l'Inter. Udogie o Bellanova? Fossi nell'Inter, rimarrei con quelli che ha. Sono giocatori interessanti, bisogna puntare però su giocatori che hanno già fatto bene l'anno scorso e negli altri anni. L'Inter ha bisogno di prendere giocatori con una mentalità vincente e che possano dare qualcosa di importante"