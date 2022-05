Zambrotta: “Scudetto? In base al calendario Inter. Sfida di Verona delicata per il Milan”

L'ex giocatore di Milan e Juve, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta al vertice tra Inter e Milan

"Sulla carta, in base al calendario, potrei dire Inter. Ma, se guardo la classifica e all’entusiasmo del momento, dico Milan: oltre al vantaggio negli scontri diretti, arriva con una buona forma fisica e ha grande entusiasmo. Saranno veramente in tanti i tifosi rossoneri a Verona... Entrambe hanno diversi giocatori capaci di decidere, così meglio fare tre nomi per squadra. Per il Milan direi Leao, Maignan e Tonali. Per l’Inter, invece, Perisic, Lautaro e Handanovic. La sfida di Verona, domenica, è delicata per il Milan. L’Inter dovrà stare attenta alla voglia di salvarsi del Cagliari.