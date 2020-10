Zamorano: “Inter più equilibrata a centrocampo, Shakhtar squadra pericolosa. Dobbiamo…”

Ivan Zamorano prima della sfida di Champions League in collegamento con Inter TV: “La partita è importantissima, mi sembra che lo Shakhtar sia una sorpresa. Per esempio per come ha giocato con il Real Madrid. Oggi dobbiamo fare molta attenzione. Con i cambi di Conte l’Inter è una squadra più equilibrata soprattutto a centrocampo. Dobbiamo stare attenti: sono velocissimi e hanno tanti giocatori di esperienza. Sono una squadra molto pericolosa. Dobbiamo affidarci ad una buona difesa ma poi lì davanti possiamo fare una bella partita. Per andare avanti. Speriamo l’Inter faccia una buonissima partita, stasera”.

(Inter TV)