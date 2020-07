Zampagna: “Eriksen, se ci sarà occasione l’Inter lo venderà. Da tenere Lautaro: fa il 50%”

L’ex attaccante Riccardo Zampagna, ospite di Skysport, ha parlato di Eriksen e di Lautaro Martinez: «Credo che non siano in discussione le qualità tecniche del danese, ma si deve adeguare al nostro campionato. Penso non sia un acquisto di Conte. Lui vuole solitamente un giocatore diverso, come li ha sempre voluti e cercati. Se potrà mandarlo via credo che l’Inter lo farà», ha spiegato.

E a proposito dell’argentino e del suo rapporto con Lukaku ha sottolineato: «Credo che le fortune di Lukaku vengano proprio da Lautaro nelle giocate, nel creare gli spazi. Si farà fatica a trovare un calciatore simile a questo se si dovesse cederlo. Difficile trovare un’alternativa all’argentino e non credo ci sia scelta migliore che trattenerlo. Se ci sono poi problemi economici si farà una scelta. Lautaro ora è il 50% della forza dell’Inter, lasciarlo andare sarebbe un grosso errore».

(Fonte: SS24)