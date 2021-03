Zampini: “Noi lo conosciamo Conte, quando va a +7…”, Sabatini: “Ok Conte, ma…”

Botta e risposta a Pressing sul valore aggiunto dell'Inter. I giornalisti si sono confrontati sull'apporto di Antonio Conte e su quanto questo incida sulla classifica.

Non è d'accordo Sabatini, sulla eccessiva celebrazione di Conte: "Io capisco la celebrazione di Antonio Conte e mi unisco alla celebrazione di Antonio Conte. Ma perché scusate gli altri allenatori quando sono a +7 non fanno la stessa cosa? L'Inter è una grande squadra e con l'Atalanta è una grande partita, indipendentemente dalla narrazione di Conte. Che ha dei grandi meriti. Il fattore in più è Lukaku, Lautaro, Sanchez. Una squadra che ha trovato l'11 giusto con Eriksen e Perisic, che è venuta fuori in contemporanea con l'assenza delle coppe. Partita delicata con l'Atalanta ma l'Inter ho dimostrato di essere forte con Antonio Conte e non solo. Togliete l'etichetta Conte. E' la stessa etichetta che in Champions League non conta nulla e va sempre fuori. È un percorso di crescita, lo si intuiva già dall'anno scorso". Anche Tacchinardi ha detto la sua in merito: "Ha una ferocia particolare, Antonio Conte. Conte ci sta comodo in quelle situazioni lì, è il suo habitat".