Parma-Inter, Zampini: “Giusto convalidare il gol di Thuram. Sono maturato”

"Non ho detto la frase se fosse successo alla Juve? Vabbè, questa è una domanda consolidata. Secondo me va posta al contrario la domanda in questa situazione. Nel senso non siamo, io non sono certo che sia corretto non annullare questo gol però sappiamo che il VAR deve intervenire solo quando è certo che non lo sia e quindi in questo caso, obiettivamente fatico a dire al 100% che sia fallo di mano: quindi per me è difficile annullare una cosa del genere. Sinceramente sono d'accordo sul convalidarla per il protocollo VAR che prevede il cambio di decisione solo quando si è sicurissimo. Sono diventato molto maturo nei giudizi"