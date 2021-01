Zampini: “L’Inter ha surclassato la Juve: peggior partita dell’anno. L’unica grande gioia è stata…”

Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, ha analizzato in collegamento con ‘Pressing‘ la sconfitta della squadra di Pirlo contro l’Inter di Conte a San Siro: “Il bacio di Vidal resta l’unica grande soddisfazione della serata. Avrei preferito che non avesse baciato e poi non avesse segnato. L’Inter ha dominato la partita, c’era una sola squadra in campo. Questa è stata la peggior Juve dell’anno. L’Inter ha surclassato la Juve. Centrocampo? Non c’è un fuoriclasse, ma è l’atteggiamento ad essere sbagliato: è Inter-Juve! Non va bene che l’Inter vinca 2-0 e sbagli dei gol mentre la Juve ha avuto una sola occasione all’85’. Voglio più grinta. Oggi l’impressione è stata quella di una Juve 12° e una Inter 40 punti sopra”.