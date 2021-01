Zancan (Sky): “Vidal? Conte guarda all’Inter: ha l’alternativa. Rischia di finire in panchina”

Federico Zancan, giornalista di Skysport, ha parlato della vicenda Vidal. Il cileno è reduce da una prestazione davvero poco brillante contro il Crotone e quella gli è costata una sostituzione a fine primo tempo e i rimproveri di Conte.

A proposito del cileno il telecronista ha detto: «Conte si aspettava un altro giocatore, ha messo in dubbio anche i suoi allenamenti nel club precedente, il Barcellona. Il vantaggio è che è arrivato a prezzo di saldo. Non è stato un investimento gravoso dal punto di vista economico. Ma era arrivato per essere decisivo, per essere l’uomo di esperienza che aggiungeva gol al centrocampo e non ha segnato mai. Dal punto di vista tecnico penso che Conte si ricordasse il giocatore che era alla Juve: più concentrato, più aggressivo, determinato. Ha ritrovato forse un giocatore con qualche motivazione in meno. Chiaramente è un problema di condizione. Ma l’allenatore fa l’interesse della squadra, guarda avanti. E dato che ora un’alternativa c’è, con Sensi – che gli piace e risponde alle caratteristiche di quello che cerca a centrocampo – Vidal rischia di restare in panchina. Era una scommessa su un grande giocatore, a volte quando tornano va bene, a volte va male».

(Fonte: SS24)