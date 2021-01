Zanellato: “Inter difficile, ma le affrontiamo tutte allo stesso modo. Sapevamo che…”

Nicolò Zanellato, centrocampista del Crotone, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter: “Noi ce la giochiamo con tutti, affrontare l’Inter è difficile ma le affrontiamo tutte allo stesso modo. All’intervallo il morale era alto ma sapevamo sarebbe stata difficile la ripresa: sono contento del mio primo gol in uno stadio importantissimo per me. Avrei preferito un altro tipo di risultato. Per noi è importante crederci sempre: gli scontri diretti sono difficili. Portare via punti da campi prestigiosi è fondamentale: abbiamo mollato forse un po’ ma pensiamo già alla prossima”.