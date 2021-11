Zanetti, iniziativa solidale con Crai. Presentato “Il calendario dei campioni”

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si è reso protagonista assieme alla moglie Paula di una bella iniziativa solidale

"Ventisei campioni suddivisi in 12 mesi per un calendario fotografico unico nel suo genere prodotto in esclusiva per Crai. Questo è il prodotto finale presentato ieri mattina allo Sheraton di Milano da Javier Zanetti e Paula de la Fuente, consorte dell’ex capitano interista, destinato ad aiutare la Fondazione Pupi da loro creata vent’anni fa. Il calendario sarà disponibile da lunedì 29 nei punti vendita Crai su tutto il territorio nazionale. Da Florenzi a Lautaro, da Tamberi a Magnini, passando per Egonu, Palmisano, Messi e tanti altri sportivi, chi acquisterà “Il calendario dei campioni 2022” avrà l’occasione di sostenere i progetti della Onlus e di avere ogni giorno davanti agli occhi questi campioni", spiega La Gazzetta dello Sport.