Zanetti: “Calhanoglu molto importante per l’Inter. La Turchia farà grandi cose”

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, si è recato in Turchia per un evento legato all'Academy nerazzurra. Ai media locali ha parlato anche dello sviluppo del calcio turco: "Il calcio turco si è sviluppato molto di recente. In questo momento è in una situazione migliore. Credo che la nazionale turca farà grandi cose, soprattutto con le nuove giovanili. Ovviamente il mio giocatore preferito è Hakan Calhanoglu perché è molto importante per noi all'Inter".