Zanetti carica: “Difendiamo lo scudetto tutti insieme. Forza Inter sempre!”

Il post del vicepresidente nerazzurro: "Un grande in bocca al lupo a Mister Inzaghi, tutto il suo staff e a tutti i giocatori!"

"Oggi inizia una nuova stagione! Difendiamo lo Scudetto in ogni momento e tutti insieme! Un grande in bocca al lupo a Mister Inzaghi, tutto il suo staff e a tutti i giocatori! FORZA INTER! SEMPRE!". Questo il messaggio di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, in vista dell'esordio di oggi della squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi contro il Genoa.