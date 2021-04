Cristiano Zanetti: “Inter, in Champions altra storia. Serve un Milinkovic-Savic”

L'ex centrocampista dell'Inter ha parlato del gioco espresso dalla formazione di Conte e del rinforzo per fare il salto di qualità

Andrea Della Sala

Nelle ultime settimane si discute del gioco espresso dall'Inter che nonostante sia prima in classifica viene criticata per non appagare gli occhi. Di questo argomento ha parlato anche l'ex centrocampista dell'Inter Cristiano Zanetti a Gazzetta.it:

“L'Inter attuale gioca male? Dipende dai punti di vista. Conte è questo, non vedo grosse differenze rispetto alla Juventus che ha allenato. Penso che l’Inter rispecchi il modo di giocare che c’è oggi in Italia: il fatto di abbassarsi e ripartire veloce paga spesso nel nostro campionato. Senza nulla togliere ai difensori della Serie A, in Champions League la storia cambia: si affrontano giocatori veramente forti, che accettano senza problemi l’uno contro uno con gli attaccanti. Le nostre squadre, come detto, tendono invece a chiudersi”.

Cosa manca? “Uno come Milinkovic-Savic sarebbe perfetto. Stesso discorso per Pogba: probabilmente sono irraggiungibili a livello economico, ma sono giocatori totali, in grado veramente di fare la differenza”.