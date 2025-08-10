Oggi Javier Zanetti compie 52 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Javier Zanetti compie oggi 52 anni. Arrivato nell’estate del 1995, con passo silenzioso e determinato, ha indossato la maglia dell’Inter per la prima volta, iniziando un viaggio leggendario che lo ha portato a diventare il simbolo stesso dell’interismo.

In campo, partita dopo partita, è diventato una colonna portante, un esempio di forza, umiltà e dedizione. 858 presenze in nerazzurro, record assoluto nella storia del Club, impreziosite da 16 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa Uefa, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. E il suo ruolo da protagonista non si è fermato con l’addio al calcio giocato: da Vice President ha contribuito a nuovi trionfi, vincendo altri 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.